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Şevval İlayda Tarhan, dünya şampiyonu oldu

Milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, Katar'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda 50M Tabanca Kadınlar kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Giriş Tarihi:
Şevval İlayda Tarhan, dünya şampiyonu oldu

Katar'ın Doha kentinde 1-14 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenmekte olan ISSF Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi 50M Tabanca Kadınlar kategorisinde temsil eden milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, final yarışını birinci sırada tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu ve dünya şampiyonluğu elde etti.

#Türkiye #Doha #Katar
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