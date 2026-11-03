Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Prudential Hong Kong Açık'ta 2. tura yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Hong Kong'da düzenlenen Prudential Hong Kong Açık'ta ilk turda Ukraynalı Dayana Yastremska'yı 2-0 yenerek ikinci tura çıktı.

Giriş Tarihi:
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Prudential Hong Kong Açık'ta 2. tura yükseldi

Dünya tekler sıralamasının 67. basamağındaki ay-yıldızlı tenisçi Zeynep, WTA 250 düzeyindeki organizasyonda dünya tekler sıralamasının 99'uncu basamağındaki Dayana Yastremska'yı ilk tur maçında 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek turnuvada ikinci tura yükselme başarısı gösterdi.

Milli tenisçi, 2. turda, Kanadalı tenisçi Leylah Fernandez ile ABD'li tenisçi Sofia Kenin karşılaşmasının galibi ile oynayacak.

#Ukrayna #ABD #Kanada #Zeynep Sönmez #Hong Kong
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Kemik tümörünü yenen milli yüzücüden, 42 Türkiye rekoru
Sonraki Haber
Kemik tümörünü yenen milli yüzücüden, 42 Türkiye rekoru