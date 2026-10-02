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Milli tenisçi Yankı Erel, Çin'de yarı finale yükseldi

Milli tenisçi Yankı Erel, Çin'deki Jingshan Challenger'da dünya 150 numarası Federico Cina'yı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yankı, yarı finalde İtalyan Mattia Bellucci ile karşılaşacak.

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Milli tenisçi Yankı Erel, Çin'de yarı finale yükseldi

Milli tenisçi Yankı Erel, Çin'de düzenlenen Jingshan Challenger'da adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Yankı Erel, çeyrek finalde dünya 150 numarası İtalyan tenisçi Federico Cina'yı 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yendi.

Milli tenisçi, yarı finalde yarın bir başka İtalyan tenisçi Mattia Bellucci ile karşılaşacak.

Turnuvadaki performansıyla dikkati çeken Yankı, son 16 turunda 1 numaralı seribaşı Michael Zheng'i mağlup etmişti.

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