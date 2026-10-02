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Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, tarihi başarı elde etti

Büyükusta (GM) ünvanlı Yağız Kaan Erdoğmuş, Uluslararası Satranç Federasyonunun (FIDE) ekim ayı reyting listesinde 17. basamağa yükseldi.

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Milli satranççı Yağız Kaan Erdoğmuş, tarihi başarı elde etti

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Özbekistan'da düzenlenen 2026 FIDE Satranç Olimpiyatı'nı namağlup tamamlayan Yağız Kaan Erdoğmuş, 10 maçta 8 puan toplayarak 2 bin 731 ELO puanına ulaştı.

Milli sporcu, bu sonuçla dünya sıralamasında 17. basamağa yükseldi ve 2 bin 730 ELO puanı barajını aşan en genç satranççı ünvanını elde etti.

#Özbekistan
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