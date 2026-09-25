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Başkan Erdoğan, altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti.

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Başkan Erdoğan, altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki final müsabakasını yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın telefonu aracılığıyla Avrupa şampiyonu Busenaz Sürmeneli ile konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi başarısından dolayı tebrik ederek, "Tebrik ediyorum seni, aferin. İnşallah olimpiyatta da başarı bekliyorum. Tebrik ediyorum ailene selamlarımı ilet" dedi.

Milli boksör de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

#Bus #Busenaz Sürmeneli #Sofya #Bulgaristan
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