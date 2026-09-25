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Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Avrupa şampiyonu oldu!

Bulgaristan'da gerçekleşen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

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Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Avrupa şampiyonu oldu!

Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun son gününde Busenaz, kadınlar 70 kiloda İngiliz Chantelle Reid ile karşılaştı.

Bir olimpiyat ve 3 dünya şampiyonluğu bulunan Busenaz, maçı kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Milli boksör, Avrupa'da üst üste ikinci altın madalyasını elde etti.

#Busenaz Sürmeneli #Sofya #Avrupa #Bulgaristan
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