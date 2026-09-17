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Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, dünya şampiyonu oldu

Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı, dünya şampiyonluğunu elde etti.

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Milli bilardocu Güzin Müjde Karakaşlı, dünya şampiyonu oldu

Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı, dünya şampiyonluğunu elde etti.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Güzin Müjde Karakaşlı, final müsabakasında Hollandalı Karina Jetten ile karşılaştı.

Milli sporcu, rakibini 30-18 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

#Fransa
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