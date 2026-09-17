Zeynep Sönmez, Guadalajara’ya ikinci turda veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Guadalajara’daki ikinci tur mücadelesinde Iva Jovic’e 7-6 ve 6-4’lük setlerle mağlup oldu. Sönmez, bu sonuçla turnuvaya ikinci turda veda etti.