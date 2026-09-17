Zeynep Sönmez, Guadalajara’ya ikinci turda veda etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Guadalajara’daki ikinci tur mücadelesinde Iva Jovic’e 7-6 ve 6-4’lük setlerle mağlup oldu. Sönmez, bu sonuçla turnuvaya ikinci turda veda etti.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Guadalajara'da düzenlenen turnuvanın ikinci turunda Iva Jovic ile karşı karşıya geldi.
Sönmez, mücadelede rakibine 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup oldu.
İlk sette büyük çekişme yaşanırken, tie-break sonucunda seti Jovic kazandı. İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren Jovic, 6-4'lük skorla karşılaşmadan galip ayrıldı.
Bu sonuçla Zeynep Sönmez, Guadalajara'daki turnuvaya ikinci turda veda etti.