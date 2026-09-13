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Mete Gazoz'dan Dünya Kupası'nda bronz madalya!

Mete Gazoz, 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında erkekler klasik yay kategorisinde bronz madalya kazandı. Milli okçunun madalyasıyla Türkiye'nin organizasyondaki toplam madalya sayısı 15'e yükseldi.

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Mete Gazoz'dan Dünya Kupası'nda bronz madalya!

2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde bronz madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre Mete, Saltillo kentindeki organizasyonda yarı finalde Japon Junya Nakanishi'ye 6-0 yenildi.

Mete, 3'üncülük maçında karşılaştığı Fransız Jean-Charles Valladont'u 6-0 mağlup ederek erkekler klasik yayda bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler klasik yayda yarışan Ulaş Berkim Tümer ve kadınlar makaralı yayda atış yapan Hazal Burun, organizasyona çeyrek finalde veda etti.

Ay-yıldızlı sporcuların 2026 Okçuluk Dünya Kupası'ndaki madalya sayısı, 15'e (4 altın, 7 gümüş, 4 bronz) yükseldi.

#Mete Gazoz #Dünya Kupası
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