Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şampiyon Ali Türkkan'a tebrik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIA Gençler Dünya Ralli Şampiyonu olan Ali Türkkan'ı tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı kazanarak Türk otomobil sporları tarihinde bunu başaran ilk sürücü olan Ali Türkkan'ı tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"2026 FIA Gençler Dünya Ralli Şampiyonu olarak otomobil sporları tarihimizdeki en önemli başarıya imza atan milli sporcumuz Ali Türkkan'ı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

2026 FIA Gençler Dünya Ralli Şampiyonu olarak otomobil sporları tarihimizdeki en önemli başarıya imza atan millî sporcumuz Ali Türkkan'ı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. 🏁🇹🇷 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 13, 2026

JWRC'DE ŞAMPİYON OLAN İLK TÜRK

2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda (JWRC) sezonun 5. ve son ayağı, Şili'de düzenlendi.

Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali, son ayağa 95 puanla şampiyona lideri olan İsveçli Calle Carlberg'in 3 puan gerisinde başladı.

Carlberg'in 2. gün kaza sonucu yarış dışı kalmasıyla şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Ali, son güne 21.9 saniye farkla lider girdi.

Son gündeki 4 etapta temkinli tempoyla ilerleyen 27 yaşındaki Ali, Şili Rallisi'ni 2. sırada bitirerek 2026 JWRC sezonunu, pilotlar klasmanı şampiyonu tamamladı.

Ali böylece Türk otomobil sporları tarihinde JWRC şampiyonluğuna ulaşan ilk sürücü oldu.