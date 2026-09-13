Bakan Bak'tan, milli para yüzücülere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 9'u altın, 7'si gümüş olmak üzere 16 madalyayla tamamlayan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 9'u altın, 7'si gümüş olmak üzere 16 madalyayla tamamlayan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin ev sahipliğinde Kocaeli'nin Gebze İlçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 9'u altın, 7'si gümüş olmak üzere 16 madalyayla tamamlayan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Şampiyonada farklı kategorilerde 5 altın madalya kazanarak bir Avrupa Şampiyonası'nda 5 altın madalyaya ulaşan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen Defne Kurt'un başarısı bizleri ayrıca gururlandırdı. Defne Kurt'u tarihi başarısından dolayı yürekten kutluyorum. Elde edilen madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."