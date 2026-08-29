İstanbul'da Ulugazi Yağlı Güreş Festivali düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda Ulugazi Yağlı Güreş Festivali düzenlendi.

Festivale katılan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği, gönlünde ayrı yeri bulunan sporun güreş olduğunu söyledi.

Aslan, 1933'te Atatürk'ün himayesinde başlatılan Ulu Gazi Güreşleri'nin 1938'de vefatından sonra 83 yıl boyunca sessizliğe terk edildiğini, İBB tarafından 2021 yılında tarihi güreşlerin yeniden başlatıldığını belirtti.

Maltepe'de milletin asırlık mertliğini, yiğitliğini ve kardeşliğini hep birlikte izleyeceklerini dile getiren Aslan, "Minik boylarımızdan başpehlivanlarımıza kadar dualı çayıra çıkan yüzlerce yiğidimiz, döktükleri her damla alın teriyle göğsümüzü kabartacak." dedi.

Aslan, "Bizim en büyük gücümüz Cumhuriyet'imizdir. Cumhuriyet, adalettir, liyakattir, kimsesizlerin kimsesi olmaktır. Cumhuriyet, Ata'mızın dediği gibi harman yerinde güreşen o çocukların, bugün er meydanında bayrağımızı gururla dalgalandıran tozkoparanların ve gençlerin sönmeyen umududur." ifadelerini kullandı.

Yarın, milletin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir onurla kutlayacaklarını dile getiren Aslan, bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahraman şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.