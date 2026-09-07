ABD Açık'ta Sabalenka ve Alcaraz çeyrek finalde
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Belaruslu Aryna Sabalenka ve İspanyol Carlos Alcaraz, çeyrek finale çıktı.
New York kentindeki turnuvanın 8. gününde tek kadınlar 1 numarası ve ABD Açık'ta son iki yılın şampiyonu Aryna Sabalenka, dünya klasmanının 96 numarası ABD'li Taylor Townsend ile karşılaştı.
Rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Sabalenka, son 8 raket arasına adını yazdırdı.
ABD'li tenisçi Jessica Pegula (3), Rumen Sorana Cirstea'yı (16) 6-3 ve 6-4, Çek Linda Noskova da (6) Ukraynalı Marta Kostyuk'u (11) 5-7, 7-5 ve 6-4'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.
Çeyrek finalde Aryna Sabalenka-Linda Noskova ve Jessica Pegula-Emma Navarro eşleşmeleri gerçekleşti.
ALCARAZ, SET VERMEDEN SON 8'DE
Geçen yılın şampiyonu İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz (2), ABD'li Tommy Paul'u (21) 6-4, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti.
2021 şampiyonu Rus raket Daniil Medvedev (7), ABD'li Frances Tiafoe'ye (11) 7-6, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenilerek turnuvaya son 16 turunda veda etti.
ABD'li Ben Shelton (8) ise Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 6-2, 6-3 ve 6-4'lük setlerle geçti.
Tek erkekler çeyrek finalinde Carlos Alcaraz-Ben Shelton ve Frances Tiafoe-Alex Michelsen eşleşmeleri gerçekleşti.