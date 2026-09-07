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ABD Açık'ta Sabalenka ve Alcaraz çeyrek finalde

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Belaruslu Aryna Sabalenka ve İspanyol Carlos Alcaraz, çeyrek finale çıktı.

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ABD Açık'ta Sabalenka ve Alcaraz çeyrek finalde

New York kentindeki turnuvanın 8. gününde tek kadınlar 1 numarası ve ABD Açık'ta son iki yılın şampiyonu Aryna Sabalenka, dünya klasmanının 96 numarası ABD'li Taylor Townsend ile karşılaştı.

Rakibini 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Sabalenka, son 8 raket arasına adını yazdırdı.

ABD'li tenisçi Jessica Pegula (3), Rumen Sorana Cirstea'yı (16) 6-3 ve 6-4, Çek Linda Noskova da (6) Ukraynalı Marta Kostyuk'u (11) 5-7, 7-5 ve 6-4'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

Çeyrek finalde Aryna Sabalenka-Linda Noskova ve Jessica Pegula-Emma Navarro eşleşmeleri gerçekleşti.

ALCARAZ, SET VERMEDEN SON 8'DE

Geçen yılın şampiyonu İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz (2), ABD'li Tommy Paul'u (21) 6-4, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

2021 şampiyonu Rus raket Daniil Medvedev (7), ABD'li Frances Tiafoe'ye (11) 7-6, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenilerek turnuvaya son 16 turunda veda etti.

ABD'li Ben Shelton (8) ise Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 6-2, 6-3 ve 6-4'lük setlerle geçti.

Tek erkekler çeyrek finalinde Carlos Alcaraz-Ben Shelton ve Frances Tiafoe-Alex Michelsen eşleşmeleri gerçekleşti.

#Ar #Aryna Sabalenka #New York #Carlos Alcaraz
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