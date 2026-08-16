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Milli para yüzücü Defne Kurt, Fransa'da Avrupa şampiyonu oldu

Milli para yüzücü Defne Kurt, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre serbestte altın madalya kazandı.

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Milli para yüzücü Defne Kurt, Fransa'da Avrupa şampiyonu oldu

Milli para yüzücü Defne Kurt, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre serbestte altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre başkent Paris'te gerçekleştirilen organizasyonda milli sporculardan Defne Kurt, para yüzme 100 metre serbest finalinde 59.21'lik derecesiyle birinci olmayı başardı.

Türkiye Yüzme Federasyonu, Avrupa şampiyonu olan Defne Kurt ile antrenörü Nuriye Renin Gemicioğlu Oyeniyi'yi tebrik etti.

Defne Kurt, şampiyonada 50 metre serbestte de mücadele etmiş ve 27.13'lük derecesiyle gümüş madalya kazanmıştı.

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