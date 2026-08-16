Milli para tırmanışçılar, Çekya'da 3 madalya kazandı

Milli para sporcular, Çekya'da düzenlenen Para Tırmanış Açık Şampiyonası'nı 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı.

Milli para sporcular, Çekya'da düzenlenen Para Tırmanış Açık Şampiyonası'nı 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin açıklamasına göre, Brno kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli sporculardan Mustafa Beyaz AL1 kategorisinde, Erdem Hırka da AL2 kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

B3 kategorisinde yarışan Fatih Güney ise bronz madalya elde etti.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil eden milli sporcular ile antrenörlerini, teknik ekibi ve Türkiye Dağcılık Federasyonunu tebrik etti.