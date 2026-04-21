Murat Fırat ve Cengiz Arslan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele eden milli sporcular Murat Fırat ve Cengiz Arslan, yarı finale çıktı.

Başkent Tiran'daki organizasyonun ikinci gününde grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kiloda elemeler ve çeyrek final karşılaşmaları yapıldı.

Türkiye'yi 67 kiloda temsil eden Murat Fırat, Norveçli Haavard Joergensen'i 3-1, Fransız Yanis Driss Guendez Nifri'yi de 4-1 yenerek son 8 sporcu arasına kaldı.

Çeyrek finalde Ermeni Slavik Galtas'ı 5-0 ile geçen 2022'nin altın madalyalı ismi Murat, adını yarı finale yazdırdı.

Portekizli Joao Pedro Duarte Simoes'i 72 kilo elemelerinde tuşla yenen Cengiz Arslan da Macar Krisztian Istvan Vancza ile çeyrek final maçını 4-3 kazanarak yarı finale yükseldi.

Gürcü Dimitri Khachidze'yi 60 kilo elemelerinde mağlup eden Mert İlbars'ın, Corneliu Rusu ile karşılaştığı çeyrek final müsabakası 1-1 bitti. Moldovalı güreşçi, ilk puanı aldığı için müsabakadan galip ayrıldı.

Sırp Mihail Kajaia ve Hollandalı Tyrone Sterkenburg'u 97 kiloda sırasıyla yenen Abdulkadir Çebi, çeyrek finalde Macar Alex Gergo Szoke engelini geçemedi. Yüksel Sarıçiçek de 82 kilo çeyrek finalinde Gürcü Gela Bolkvadze'ye mağlup oldu.