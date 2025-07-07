Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9-13 Temmuz tarihlerinde Apeldoorn kentinde oynanacak 3. hafta maçlarında milliler, ev sahibi Hollanda'nın yanı sıra Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.

Millilerin, organizasyonun 3. haftasındaki maç programı ve kadrosu şöyle:

9 Temmuz Çarşamba:

21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz Cuma:

21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz Cumartesi:

20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz Pazar:

21.00 Sırbistan-Türkiye

KADRO

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın devam eden tedavi süreci nedeniyle, Cansu Özbay ise ayak tabanındaki ağrı ve zorlanma nedeniyle kadroda yer almadı.