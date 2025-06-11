Sutopu Erkek Milli Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, İstanbul ENKA Sutopu Havuzu'nda gerçekleştirilen elemelerde Finlandiya, İsveç, Slovakya ve Almanya ile karşılaştı.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 11.06.2025- 16:37