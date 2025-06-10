Toprak Razgatlıoğlu 2026'da MotoGP'de yarışacak

Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, tarihi bir anlaşmaya imza attı. Milli motosikletçi gelecek sezon MotoGP'de yarışacak. İşte detaylar...

MotoGP ekibi Pramac Yamaha, Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026 itibarıyla takıma katılacağını açıkladı.

Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu da olacak.

SUPERBIKE'TA TARİH YAZDI

Toprak Razgatlıoğlu'nun Superbike kariyeri başarılarla dolu. 2018'de Kawasaki takımıyla başladığı serüvende ilk yılında iki kez podyuma çıktı. 2021'de Yamaha ile dünya şampiyonluğuna ulaşan Toprak, 2024'te BMW'ye geçerek Alman markaya 101 yıllık tarihindeki ilk solo motosiklet dünya şampiyonluğunu kazandırdı. Üst üste 13 yarış kazanarak rekor kırdı.

28 yaşındaki Toprak Razgatlıoğlu şu ana dek çıktığı 237 Superbike yarışında 63 galibiyet, 153 podyum, 20 pole pozisyonu ve 53 en hızlı tur elde etti.