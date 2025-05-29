Okçulukta 13. Uluslararası Fetih Kupası tamamlandı

Okçulukta 13. Uluslararası Fetih Kupası sona erdi.Okçuluk Vakfı Tesisleri'ndeki organizasyonda 10 kategoride 40 ülkeden 700 sporcu mücadele etti.

Yarışların son günündeki final müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular belli oldu.

Okçulara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz ve Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu verdi.

13. Uluslararası Fetih Kupası'nda madalya alan sporcular ve kategorileri şöyle:

Kadınlar Puta Koşusu:

Altın madalya: Ayşegül Demirbağ Çalışkan

Gümüş madalya: Asel Sadyrova (Kırgızistan)

Bronz madalya: Asemgul Galymzhanova (Kazakistan)

Erkekler Puta Koşusu:

Altın madalya: Yntymak Muradil Uulu (Kırgızistan)

Gümüş madalya: Abdikarimov Maksat (Kazakistan)

Bronz madalya: Ahmad Habibi (Endonezya)

Makaralı Yay Kadınlar:

Altın madalya: Amanda Mlinaric (Hırvatistan)

Gümüş madalya: Begüm Yuva

Bronz madalya: Öznur Cüre Girdi

Makaralı Yay Erkekler:

Altın madalya: Mathias Fullerton (Danimarka)

Gümüş madalya: Batuhan Akçaoğlu

Bronz madalya: Laszlo Szijarto (Macaristan)

Klasik Yay Kadınlar:

Altın madalya: Reena Parnat (Estonya)

Gümüş madalya: Nurinisso Makhmudova (Rusya)

Bronz madalya: Alexandra Mirca (Moldova)

Klasik Yay Erkekler:

Altın madalya: Buianto Tsyrendorzhiev (Rusya)

Gümüş madalya: Mete Gazoz

Bronz madalya: Nicholas D'Amour (ABD)

Limitli Yay (50lb) Karma Hava Koşusu:

Altın madalya: Ivar Malde (Norveç)

Gümüş madalya: Ole Hansen Naeset (Norveç)

Bronz madalya: Matthias Lehner (İsviçre)

Limitsiz Yay Kadınlar Hava Koşusu:

Altın madalya: Şebnem Saliha Çakıroğlu

Gümüş madalya: Rahime Kevser Kandemir

Bronz madalya: Miraysu Gülşen

Limitsiz Yay Erkekler Hava Koşusu:

Altın madalya: Jere Eemeli Nyström (Finlandiya)

Gümüş madalya: Ivar Malde (Norveç)

Bronz madalya: Ole Hansen Naeset (Norveç)

Organik Yay Hava Koşusu:

Altın madalya: Jere Eemeli Nyström (Finlandiya)

Gümüş madalya: Ivar Malde (Norveç)

Bronz madalya: İsmail Göllüoğlu