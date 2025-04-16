Arkas Spor 1-3 Ziraat Bankkart | MAÇ SONUCU - ÖZET

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Ziraat Bankkart deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve adını finale yazdıran ilk takım oldu. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2025- 19:21 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025- 19:21