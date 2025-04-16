Efeler Ligi yarı final eşleşmesi ikinci maçında Arkas Spor, Ziraat Bankkart'ı ağırladı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Ziraat, Efeler Ligi'nde finale yükselen ilk takım oldu.
İzmir Atatürk Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk seti 25-10 konuk ekip lehine tamamlandı.
İkinci set iyi oyununu sürdüren Ankara temsilcisi seti 25-21 kazanarak setlerde iki farklı üstünlüğü elde etti.
Üçüncü set 29-27 Arkas'ın lehine tamamlandı. Arkas bu sette 5 kez maç sayısı çevirdi.
Mustafa Kavaz'ın öğrencileri dördüncü seti 25-19 önde tamamladı ve maçı 3-1 kazandı.
Seride durumu 2-0'a getiren Ziraat, Efeler Ligi'nde finale yükseldi.
Bu sezon CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankkart'ın finaldeki rakibi Galatasaray-Fenerbahçe eşleşmesinin galibi olacak.