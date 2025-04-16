1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1965 yılında uluslararası nitelik kazanarak Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 60 yıllık tarihinde genel klasman galibiyetine ulaşmış Türk bisikletinin yıldızları: Rıfat Çalışkan (1963, 1965), Hasan Kılıç (1964), Ali Hüryılmaz (1973, 1975) , Seyit Kırmızı (1974), Erdinç Doğan (1998-1999) ve Mert Mutlu (2001-2003) ile 12 kez start alan Türk bisikletinin eski ve yeni kuşak temsilcileri Rıfat Çalışkan ve Ahmet Örken TUR'un şeref tablosunda yer aldı. 60'ıncı yılı kutlanacak turda; 3 kıta, 13 ülkeden 23 takım, 161 bisikletçi; 8 gün, 8 etapta bin 153 kilometrelik parkurda yarışacak. Tarihi yarışta 3 Türk takımı, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor, Spor Toto Cycling Team ve Konya Büyükşehir Belediye Spor, Türkiye'yi temsil edecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU TARİHİNE İMZA ATAN İSİMLER TANITIM TOPLANTISINDA

60'ıncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Tanıtım Toplantısı'nda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan Genel Müdür Sayın Hasan Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu konuşma yaparken 1974 yılının Genel Klasman 1'incisi Seyit Kırmızı ile 2001 ve 2003 yıllarının Genel Klasman 1'incisi Mert Mutlu katılarak Türk bisikletçiler olarak TUR'un tarihine imza atmanın gururunu paylaştılar.

CUMHURBAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI'NDAN GENEL MÜDÜR YILDIRIM: BU ORGANİZASYONUN EN ÖNEMLİ HEDEFLERİNDEN BİRİ DE TÜRKİYE'NİN TANITIMINA KATKI SUNMAKTIR

Tur'un en önemli hedeflerinden birinin Türkiye'nin tanıtımına katkı yapmak olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan Genel Müdür Sayın Hasan Yıldırım, "Bugün burada, ülkemizin gurur kaynağı ve uluslararası alanda büyük saygınlığı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun heyecanını paylaşmak için bir aradayız. Bu köklü organizasyon, yarım asrı aşan bir süredir ülkemizde düzenlenmekte olup, uluslararası yol yarışları arasında seçkin ve başarılı bir konuma sahiptir. 1963 yılında 'Marmara Turu' olarak başlayan bu anlamlı yolculuk, 1965 yılında uluslararası bir kimlik kazanmış ve 1966 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığımız himayesi altına alınmıştır. 1968 yılında yapılan bir değişiklikle, yarışmanın adından 'Marmara' ifadesi çıkarılarak Türkiye vurgusu güçlendirilmiş ve uluslararası alandaki dördüncü yılında bugünkü saygın ismiyle, 'Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Türkiye Turu' olarak anılmaya başlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, sadece bir spor etkinliği olmanın ötesinde, Türk bisikletinin gelişimine önemli katkılar sağlamış ve dünya bisikletinde kendine özgü bir yer edinerek bir marka değeri oluşturmuştur. Her yıl, dünyanın en seçkin bisiklet takımlarını ülkemizin eşsiz doğal ve tarihi güzellikleri arasında ağırlamaya devam etmektedir. Bu organizasyonun en önemli hedeflerinden biri de Türkiye'nin tanıtımına katkı sunmaktır. Belirlenen özel rotalar sayesinde, yarış boyunca yapılan havadan çekimlerle ülkemizin tarihi ve turistik zenginlikleri tüm dünyadaki izleyicilere aktarılmaktadır. Bu sayede, sporun birleştirici gücüyle birlikte, ülkemizin kültürel mirası ve doğal güzellikleri de gözler önüne serilmektedir. Bu zorlu ve bir o kadar da keyifli parkurlarda pedal çevirecek olan 23 takımımıza ve 161 sporcumuza şimdiden başarılar diliyor, centilmence bir rekabetin yaşanmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle, her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımızın en kalbi selamlarını iletiyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirilen bu büyük organizasyona katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına, Türkiye Bisiklet Federasyonumuza, sponsorlarımıza, gönüllülerimize ve değerli basın mensuplarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HİZMETLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BEBEK: BÖYLESİNE BÜYÜK BİR ORGANİZASYONUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ELBETTE BÜYÜK BİR TECRÜBE VE BİLGİ BİRİKİMİ GEREKTİRMEKTEDİR

Böyle büyük bir organizasyonun düzenlenmesi için büyük bir tecrübe ve bilgi birikiminin olması gerektiğine dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek, "Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonumuz tarafından 27 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 5 kıtada yaklaşık 200 ülkede milyonlarca haneye ulaşacak 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turumuzun sadece ülkemizde değil dünya genelinde bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlayan en büyük organizasyonlardan biri olduğunu öncelikli olarak ifade etmek isterim. Böylesine büyük bir organizasyonun gerçekleştirilmesi elbette büyük bir tecrübe ve bilgi birikimi gerektirmektedir. Ülkemiz spor organizasyonlarında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu bir defa daha tüm dünyaya göstereceğine olan inancımız tamdır. 27 Nisan da başlayıp 4 Mayıs tarihinde bitecek ve toplam 8 etaptan oluşacak olan bu zorlu mücadelede sporcu ve teknik heyetlerimizin yanı sıra organizasyon da görev alacak olan tüm paydaşlarımıza başarılar dilerken; sportif açıdan uluslararası alanda böylesi önemli bir organizasyonun gerçekleştirilmesi noktasında himayeleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak' a saygılarımı arz ediyor, Federasyon Başkanımız Sayın Emin Müftüoğlu'na başarılar diliyorum. Ayrıca Ülkemizin spor turizmi açısından tanımında bizi yalnız bırakmayan Türk sporunun destekçisi sponsorlarımıza da teşekkür ediyor, kazasız yarışlar temenni ediyorum" diye konuştu.

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BAŞKANI MÜFTÜOĞLU: CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU SADECE BİR YARIŞ DEĞİL

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun sadece bir yarış değil, Türkiye'nin tanıtımı ve spor turizmi açısından da çok değerli bir organizasyon olduğunu dile getiren Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu bu yıl 60'ıncı onur yılını kutluyor. 2008 yılından bu yana UCI değerlendirmelerinde en üst sırada yer alan bu organizasyon, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde her yıl daha da büyüyor. 60. yılında da her etabı ayrı bir heyecan ve güzellikle, dünya çapında izleyicilerin beğenisini kazanacak. Bugün Türk bisikletinin yolculuğu 100 yılı aşmış durumda. 60'lı yıllarda Federasyon Başkanımız olan Talat Tunçalp'ın rüyası ile başlayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 60 yılda büyük bir yol kat ettik. Bugünlere gelmemizde emeği geçen tüm sporcularımızı ve federasyon başkanlarımızı rahmet ve saygıyla anıyor, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Türk bisikleti bugün bir değişim sürecinde. Konya'daki yeni veledromumuzun dünya rekorlarına sahne olması Türk bisikletçilerin dünya rekortmenleri ile yarışması Türk bisikletinin gelişimi için çok değerli. 2028 Olimpiyatlarına katılım hedefimiz doğrultusunda bisikletçilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye devam ediyoruz. Ahmet Örken gibi yıldızlarımızla global başarılarıyla ivme kazanan Türk bisikleti, Ramazan Yılmaz gibi gençlerimizin sürdürülebilir başarıları geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor. Bugün birlikte 60 yıllık tarihine yolculuk yaptığımız Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sadece bir yarış değil; Türkiye'nin tanıtımı ve spor turizmi açısından da çok değerli bir organizasyon. Ülkemizi ziyaret eden sporcular ve teknik ekipler, buradan memnun ayrılarak ülkemizi dünyaya anlatıyor. 5 kıtada 190 ülkede 13 dilde yayınlanan dev organizasyonumuz için Antalya'dan İzmir'e tüm illerimizde hazırlıklarımızı tamamladık" ifadelerini kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 60'ncı Yıl Parkuru ise şöyle:

1. Etap: 27 Nisan Pazar Antalya- Antalya (132 km)

2. Etap: 28 Nisan Pazartesi Kemer- Kalkan (167.4 km)

3. Etap: 29 Nisan Salı Fethiye- Marmaris (175.9 km)

4. Etap: 30 Nisan Çarşamba Marmaris- Akyaka (Kıran) (115.4 km)

5. Etap: 1 Mayıs Perşembe Marmaris - Aydın (151 km)

6. Etap: 2 Mayıs Cuma Selçuk (İsabey) - Selçuk (Meryemana) (161.4 km)

7. Etap: 3 Mayıs Cumartesi Selçuk - Çeşme (144.2 km)

8. Etap: 4 Mayıs Pazar Çeşme - İzmir (105.7 km)