İtalya'da düzenlenen 2025 Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları'nda toplam 10 madalya kazanan Özel Olimpiyatlar Türkiye kafilesi, yurda döndü.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Torino'daki organizasyonda 7 milli sporcu 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu.

Çiçekler ile karşılanan Özel Olimpiyatlar Türkiye kafilesi, otelde gerçekleştirilen sürpriz etkinlikte bir araya gelerek pasta kesti.

Oyunlarda madalya kazanan isimler şöyle:

Alp disiplini:

Eda Nur Biçer (1 altın ve 2 gümüş)

Berat Kömbeci (1 altın ve 1 bronz)

Şehriye Naz Koncalıoğlu (1 altın)

Beyza Kirenli (1 bronz)

Kayaklı yürüyüş:

Sude Cihan (1 altın ve 1 gümüş)

Batuhan Uludağ (1 bronz)