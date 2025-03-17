Eczacıbaşı, 2021/22 sezonundan bu yana başantrenörü olan Ferhat Akbaş ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Eczacıbaşı, 2021/22 sezonundan bu yana başantrenörü olan Ferhat Akbaş ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sezon sonuna kadar ise takımın başına Hüseyin Doğanyüz'ün geçtiğini ifade etti.

Eczacıbaşı kulübünün resmi sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"2021-2022 sezonundan bu yana Eczacıbaşı Dynavit baş antrenörlüğü görevini üstlenen, görevi süresince kulübümüz adına büyük emekler vermiş; 2021-2022 CEV Cup şampiyonluğu, 2023 Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu, 2023 Şampiyonlar Ligi finaline yükselme başarısı göstermiş Ferhat Akbaş ile yapılan görüşmeler sonucunda; Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı'ndaki görevi nedeniyle sözleşmemizin karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmesine karar verilmiştir.

Ferhat Akbaş'a, kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder; tarihinde ilk kez yabancı bir antrenör tarafından çalıştırılacak Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı'nda alacağı baş antrenörlük görevinde ve gelecekteki kariyerinde başarılar dileriz.

Takımımızın başına sezon sonuna kadar Türk Voleybol'una önemli ve başarılı katkılarda bulunan Altyapı Teknik Koordinatörümüz Hüseyin Doğanyüz getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."