Arkas Spor 3-2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU-ÖZET

Efeler Ligi 26. ve son hafta karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir’de konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti ve adını şampiyonluk yarışının verileceği Play-Off’a yazdırdı.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 15.03.2025- 20:22