BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Vodofone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Beşiktaş, 2024-2025 sezonu TVF Sultanlar Ligi 17. haftasında Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek. Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2025- 12:11