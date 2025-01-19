Vodofone Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı sürüyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MEDİCANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş - Fenerbahçe Medicana maçı 19 Ocak Pazar günü saat 13.00'te TVF Voleybol TV Youtube kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
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