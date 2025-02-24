Rzeszow kentindeki RCWS Podpromie Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Simeon Ivanov ile Çekya Voleybol Federasyonundan Tomas Buchar hakem ikilisi yönetecek.
Sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibine 3-1 mağlup olmuştu.
Fenerbahçe'nin yarı finale çıkabilmesi için rövanşta öncelikle 3-0 veya 3-1 galip gelip, altın sette rakibine üstünlük sağlaması gerekecek.
Sarı-lacivertliler, Polonya temsilcisini elemesi durumunda yarı finalde Fransız ekibi Tours VB ile Belçika takımı Knack Roeselare arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.