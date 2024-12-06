Eczacıbaşı - Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Vodafone Sultanlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Eczacıbaşı, İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde Galatasaray Daikin'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eczacıbaşı - Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Eczacıbaşı 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 12. haftasında Galatasaray Daikin'i konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Eczacıbaşı - Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eczacıbaşı - Galatasaray Daikin MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eczacıbaşı - Galatasaray Daikin maçı 6 Aralık Cuma günü saat 18.00'de TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanacak.

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Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi 11. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ekibini 3-0'lık net bir skorla mağlup ederken, Eczacıbaşı Dynavit ise geçtiğimiz hafta ev sahibi Kuzeyboru'yu 3-1'lik skorla yendi.