Kayakla Atlama Milli Takımı, ilk kez Dünya Kupası'nda!

Kayakla Atlama Milli Takımı, tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası organizasyonunda boy gösterdi. İşte ayrıntılar...

Kayakla Atlama Milli Takımı, tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası organizasyonunda mücadele etti.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, daha önce bireysel olarak yarışan milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, ilk kez Dünya Kupası'nda takım yarışında boy gösterdi.

Almanya'da organize edilen finalde yarışında milli sporcular, ilk turda 205,3 puan toplayarak ikinci tura çıktı. İkinci turda Muhammed Ali Bedir 114, Fatih Arda İpcioğlu 131 metre atlayarak Türkiye'ye takım yarışında 30 puan kazandırdı.