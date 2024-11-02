Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Vodafone Sultanlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Vakıfbank sahasında Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Vakıfbank, 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 7. haftasında Vakıfbank - Fenerbahçe MEdicana'yı konuk edecek. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Vakıfbank - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VAKIFBANK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana maçı 2 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Fenerbahçe Medicana ligin ilk 6 haftasında oynadığı tüm karşılaşmaları set vermeden 3-0 kazanarak 6'da 6 yaptı ve haftaya lider girdi.

Vakıfbank ise ligde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 5. sırada bulunuyor.