Fenerbahçe Medicana Kadın Veleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında konuk ettiği Macaristan'ın Vasas Obuda ekibini 3-1 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Stefano Cesare (İtalya)
Fenerbahçe Medicana: Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Cristina, Aslı Kalaç (Gizem Örge, Safranova, Stysiak)
Vasas Obuda: Török, Papp, Bannister, Sillah, Abdulazimova, Leite (Szalai, Juhar, Fekete, Toth, Botyanszki, Eröss)
Setler: 25-16, 25-18, 22-25, 25-20
Süre: 103 dakika (22, 25, 28, 28)