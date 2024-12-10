Kuzey Tunçelli'den tarihi başarı!

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Macaristan'da düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500m serbest finalinde 14:20.64'lük derecesiyle bronz madalya kazandı. Kuzey, bu başarısıyla büyüklerde dünya şampiyonası madalyası elde eden ilk Türk yüzücü oldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Kuzey Tuncelli, tarihi bir başarıya imza attı. 17 yaşındaki milli yüzücü, erkekler 1500m serbest finalinde 14:20.64'lük derecesiyle bronz madalya kazanarak büyüklerde dünya şampiyonası madalyası elde eden ilk Türk yüzücü oldu. Kuzey, bu derecesiyle gençler dünya rekorunu da kırmayı başardı.