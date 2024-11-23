Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Medicana 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 10. haftasında Sarıyer Belediyespor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Medicana - Sarıyer Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fenerbahçe Medicana - Sarıyer Belediyespor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Medicana - Sarıyer Belediyespor maçı 23 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanacak.
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Fenerbahçe Medicana, ligde çıktığı 9 maçta; 7 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak haftaya lider girdi. Sarıyer Belediyespor ise 9 maçta; 9 mağlubiyet yaşadı.