Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Fenerbahçe Medicana, Burgan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Sarıyer Belediyespor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Medicana - Sarıyer Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Medicana 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 10. haftasında Sarıyer Belediyespor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Medicana - Sarıyer Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Medicana - Sarıyer Belediyespor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Medicana - Sarıyer Belediyespor maçı 23 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da TRT Spor Yıldız kanalından yayınlanacak.

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Fenerbahçe Medicana, ligde çıktığı 9 maçta; 7 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak haftaya lider girdi. Sarıyer Belediyespor ise 9 maçta; 9 mağlubiyet yaşadı.