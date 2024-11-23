Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği mücadele öncesi ev sahibi takımda Sinan Kaloğlu dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SİNAN KALOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

Fenerbahçe, 25 maçtır deplasmanda kaybetmiyor. İnşallah mağlubiyeti biz yaşatırız. Eksikler var ama ben bunları eksik olarak görmüyorum. Geldiğimizden bu yana kazanarak ve daha birbirine bağlı aile ortamı haline geldik. Eksiklerimiz var ama yerine oynayan arkadaşlarımız eksikleri hissettirmeyecektir. Fenerbahçe'nin artıları ve eksikleri var. Buna göre çalıştık. Umarım futbolcu arkadaşlarımız puansız bir şekilde gönderecek bir oyun ortaya koyarlar ve bizi mutlu eder.

Herkese saygı duyuyoruz ama baştan kaybetmek yok. Çalıştıklarımızı yapalım, artık sonuca da bakacağız.