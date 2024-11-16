Tüm dünyanın merakla beklediği Mike Tyson ile Jake Paul'un boks maçında mücadele sona erdi. Dünyaca ünlü en genç ağır siklete şampiyonu Mike Tyson, YouTuber Jake Paul ile ringde kozlarını paylaştı. Tüm sporseverlerin nefesini tutup izlediği karşılaşma, Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik ATT Stadı'nda yapıldı. 27 yaşındaki boksör Jake Paul, rakibini maç puanıyla 78-74 mağlup etti. İşte ayrıntılar...

Mike Tyson vs Jake Paul maçını kim kazandı? | Dünyaca ünlü en genç ağır siklet şampiyonu Mike Tyson ile YouTuber Jake Paul, aylardır beklenen maça çıktı. Ringde gergin anların hakim olduğu karşılaşmanın öncesinde, tartıya çıkmak için basının önüne çıkan Tyson'ın Jake Paul'a tokat atmasıyla rekabet kızışmıştı. Tokadın ardından konuşan Jake Paul "Tyson bana vurdu ve bir korkak gibi kaçtı. Onu öldüreceğim." ifadelerini kullandı. Peki Mike Tyson vs Jake Paul maçını kim kazandı? İşte Mike Tyson-Jake Paul boks maçı kazananı,

MİKE TYSON-JAKE PAUL BOKS MAÇI KAZANANI, GALİBİ KİM OLDU?

Profesyonel ağır sıklet boks dünyasında merakla beklenen Jake Paul (27) ile Mike Tyson (58) karşılaşması TSİ 08:08'de başladı.

Teksas'ın Arlington şehrinde bulunan ve Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) ünlü takımı Dallas Cowboys'a da gerçekleşen dev kapışmayı Jake Paul kazandı. Jake Paul, 8 raund sonunda Mike Tyson'ı 78-74 puanla yendi.

MIKE TYSON-JAKE PAUL BOKS MAÇI ÖZET

1. RAUNT: Mike Tyson 10-9 Jake Paul 2. RAUNT: Mike Tyson 20-18 Jake Paul 3. RAUNT: Mike Tyson 29-28 Jake Paul 4. RAUNT: Mike Tyson 38-38 Jake Paul 5. RAUNT: Mike Tyson 47-48 Jake Paul 6. RAUNT: Mike Tyson 56-58 Jake Paul 7. RAUNT: Mike Tyson 65-68 Jake Paul 8. RAUNT Mike Tyson 74-78 Jake Paul

REKORLARIN ADAMI MIKE TYSON

Ringlerde agresif tarzıyla tanınan ve tarihin en büyük boksörlerinden biri olarak kabul edilen 58 yaşındaki Mike Tyson, kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. Tyson, 1986'da Trevor Berbick'i yenerek "en genç ağır sıklet şampiyonu" unvanını kazandı. Ayrıca, WBA, WBC ve IBF şampiyonluklarını aynı anda elinde tutan ilk ağır sıklet boksör olarak tarihe geçti.

Tyson, kariyerine 2005'te son verdikten sonra, 2020'de gösteri maçı için ringlere döndü. Sporseverlerin hafızasında Evander Holyfield'ın kulağını ısırdığı ikonik maçla yer eden Tyson, bu olayıyla spor tarihine kazandı.

YOUTUBE'DAN RİNGLERE

Boks kariyerine 2018'de başlayan Jake Paul, YouTube'da 20,8 milyon takipçisi ve 7,7 milyar izlenmeye sahip. İlk olarak Deji Olatunji ile amatör bir karşılaşmaya çıkan Paul, daha sonra profesyonel arenaya adım attı. Bugüne kadar 11 profesyonel maça çıkan 27 yaşındaki Paul, 7'si nakavtla olmak üzere 10 galibiyet aldı ve tek mağlubiyetini Tommy Fury karşısında yaşadı.