Mike Tyson ringlere veda mı ediyor! Açıklama geldi

Son dakika spor haberi: Tüm dünyanın merakla beklediği karşılaşmada Mike Tyson ile Jake Paul karşı karşıya geldi. Gecenin kazananı 78-74'lük skorla 27 yaşındaki boksör Jake Paul oldu. Mike Tyson, maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

BD'deki AT&T Stadı'nda 80 bin kişinin önündeki maçta Dünya eski ağır siklet Boks şampiyonu Mike Tyson ile Jake Paul karşı karşıya geldi.

8 raunt sounda maçı Jake Paul puanla kazandı ve Mike Tyson'ı mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından rakibi Jake Paul için Mike Tyson, "Mutluyum. Onun iyi bir dövüşçü ve hazırlıklı olduğunu biliyordum. Kimseye bir şey kanıtlamadım, sadece yapabildiğim şeyden mutluyum. Jake iyi bir dövüşçü, saygıyı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Tyson ayrıca, "Bunun son dövüşüm olup olmayacağını bilmiyorum, duruma bağlı ama sanmıyorum." açıklamasında bulundu.

"ONUNLA DÖVÜŞMEK BİR ONUR"

Maçın galibi Jake Paul ise Mike Tyson'dan övgüyle bahsedip, "Mike Tyson, bu büyük bir onur. Mike bunu başaran en büyük kişi. Bugün onsuz burada olamazdık. Bu adam bir ikon. Onunla dövüşebilmek bir onur. Gerçekten zorlu bir dövüştü. Böyle olmasını bekliyordum. Elimden geleni yaptım." dedi.