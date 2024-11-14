Galatasaray Daikin, CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ikinci maçında deplasmanda Almanya'nın VC Wiesbaden takımını 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 15-25, 15-25, 25-17 ve 20-25 sonuçlandı. İlk maçı da 3-0'lık skorla kazanan sarı-kırmızılı ekip, adını 8'li Finaller Turu'na yazdırdı.

Galatasaray Daikin, 8'li Finaller Turu'nda Hollanda'nın Sm' Aesch Pfeffingen takımıyla karşı karşıya gelecek.

SALON: Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit

HAKEMLER: Kateryna Hranko, Danica Viktorini-Lisa

WIESBADEN: Grosser, Hartmann, Welna, Sain (L), Rusek, Jebens, Wasserfaller, Anderson, Rieger, Kiss, Jonjev

GALATASARAY DAİKİN: İlkin Aydın, Bongaerts, Eylül Akarçeşme Yatgın (L), Sude Hacımustafaoğlu, Yasemin Güveli, Timmerman, Ayçin Akyol, Aslıhan Kılıç, Carutasu, Yasemin Özel, Lazovic, Kalandadze

SETLER: 15-25, 15-25, 25-17, 20-25

SÜRE: 96 dakika (25', 22', 23', 26')