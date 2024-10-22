Fenerbahçe Medicana - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Vodafone Sultanlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan, derbi karşılşaması ile sürüyor. Fenerbahçe Medicana, 4. haftada Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Medicana - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Medicana 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 4. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Medicana - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE MEDICANA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Medicana - Beşiktaş maçı 22 Ekim Salı günü saat 14.00'te TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanacak.

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Fenerbahçe, ligin ilk üç haftasında Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor Eker ve Keçiören Belediyesi'ni set vermeden 3-0 mağlup ederek üçte üç yaptı.

Beşiktaş'ın ise ilk üç hafta sonunda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.