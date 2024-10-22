Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sarıyer Bld 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 4. haftasında Galatasaray Daikin'i konuk edecek. Bahçeköy Orman Fakültesi'nde oynanacak maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Sarıyer Bld - Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SARIYER BLD - GALATASARAY DAIKIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sarıyer Bld - Galatasaray Daikin maçı 22 Ekim Salı günü saat 17.00'de TVF Voleybol TV Youtube kanalından yayınlanacak.
👉Sarıyer Bld - Galatasaray Daikin maçı CANLI İZLE👈
Galatasaray Daikin Vodafone Sultanlar Ligi'ne 3-0'lık Zeren Spor galibiyetiyle devam ederken, Sarıyer Belediye ise geçen hafta ev sahibi Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 yenildi.