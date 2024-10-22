Vodafone Sultanlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Sarıyer Belediye, Bahçeköy Orman Fakültesi'nde Galatasaray Daikin'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sarıyer Bld - Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vodefone Sultanlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sarıyer Bld 2024-2025 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 4. haftasında Galatasaray Daikin'i konuk edecek. Bahçeköy Orman Fakültesi'nde oynanacak maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Sarıyer Bld - Galatasaray Daikin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SARIYER BLD - GALATASARAY DAIKIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sarıyer Bld - Galatasaray Daikin maçı 22 Ekim Salı günü saat 17.00'de TVF Voleybol TV Youtube kanalından yayınlanacak.

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Galatasaray Daikin Vodafone Sultanlar Ligi'ne 3-0'lık Zeren Spor galibiyetiyle devam ederken, Sarıyer Belediye ise geçen hafta ev sahibi Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 yenildi.