Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar EuroCup J Grubu 2'nci haftasında konuk ettiği Portekiz temsilcisi Uniao Sportiva'yı 84-52 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi sarı-kırmızılı ekipte 23 sayı üreten Gökşen Fitik oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray, J Grubu'nda yoluna 2'de 2 ile devam ederek liderlik koltuğuna oturdu.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Haris Bijedic, Edison Gjoni, Balazs Meszaros

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Selin Gül 2, Gökşen Fitik 23, Ayşegül Günay 6, Ayşe Cora 7, Park 13, Derin Erdoğan 8, Hollingsworth 3, Meltem Yıldızhan 3, Fraser 14, Vanloo 5, Sude Yılmaz

UNIAO SPORTIVA: Carvalho 5, Soares 6, Mbomio Ada 15, Scott 17, Effangova 6, Pereira 3, Serralheiro

1'İNCİ PERİYOT: 28-11

DEVRE: 44-24

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-44