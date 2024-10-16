Fenerbahçe Opet, Kadınlar EuroLeague C Grubu ikinci hafta maçında evinde konuk ettiği İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'yı 84-64 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe'de 22 sayı üreten Emma Meesseman oldu. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, Avrupa'da ikide iki yaptı ve gruptaki liderliğini sürdürdü.

Öte yandan karşılaşmayı Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Gökhan Bozkaya, futbolculardan Yağmur Uraz ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş da takip etti.

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Silvia Marziali, Stylianos Simeonidis, Mladen Lucic

FENERBAHÇE OPET: Sevgi Uzun 5, Atkins 10, Olcay Çakır 5, Williams 14, Alperi Onar 7, Meesseman 22, Milic 2, Allemand 9, Badiane 6, Charles 4, Tilbe Şenyürek, Lekovic

CASADEMONT ZARAGOZA: Ortiz 2, Brcaninovic 4, Czukor 7, Pueyo 16, Hermosa 6, Mawuli 5, Gatling 15, Mistinova 9, Nystrom

1'İNCİ PERİYOT: 23-9

DEVRE: 48-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-55