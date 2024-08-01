Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde yapılan fikstür çekimine, TVF'nin genel sekteri Nihal İşçi, lig işleri danışmanı Recep Nurtanış ve lig işleri görevlisi Ebru Ezgi Alper katıldı.
Kadınlarda 5 Ekim Cumartesi, erkeklerde ise 6 Ekim Pazar günü başlayacak liglerde ilk hafta maçlarının programı şöyle:
SULTANLAR LİGİ
Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor
Galatasaray Daikin-VakıfBank
Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Medicana
Eczacıbaşı Dynavit-Aras Kargo
Nilüfer Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor
Beşiktaş-Zeren Spor
Sigorta Shop-Sarıyer Belediyespor
EFELER LİGİ
Altekma-Arkas Spor
Galatasaray HDI Sigorta-Alanya Belediyespor
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Medicana
Spor Toto-TÜRŞAD
Cizre Belediyespor-Halkbank
Ziraat Bankkart-Akkuş Belediyespor
Develi Belediyespor-İstanbul Gençlik Spor
TARİHLER VE STATÜ
Kadınlarda 14 takımın mücadele edeceği normal sezonun ilk yarısı 14 Aralık Cumartesi günü tamamlanacak. İkinci devre 5 Ocak 2025'te başlayıp 19 Mart 2025'te bitecek.
Sultanlar Ligi'nde play-off karşılaşmaları nisan ayında oynanacak. Lig etabı sonunda son 2 sırayı alan takımlar 1. lige düşecek.
Lig etabını 1, 2, 3 ve 4. sırada tamamlayan ekipler play-off 1. etapta mücadele etme hakkı yakalayacak. Sezonu 5, 6, 7 ve 8. sırada bitiren takımlar ise play-off 2. etap maçlarında mücadele edecek.
Erkeklerde de 14 takımın yer alacağı normal sezonun ilk yarısı 15 Aralık Pazar günü sona erecek. Sezonun ikinci yarısı 4 Ocak 2025'te başlayıp 15 Mart 2025'te tamamlanacak.
Play-off'ların nisan ayında başlayacağı Efeler Ligi'nde normal sezonunu ilk 4 sırada yer alan takımlar; 1, 2, 3 ve 4. sıralarının belirleneceği play-off 1. etapta, sonraki 4 ekip ise 5, 6, 7 ve 8. sıralarının belirleneceği play-off 2. etapta mücadele verecek.
Efeler Ligi'nde sezonu son 2 sırada tamamlayan ekipler, 1. lige düşecek.