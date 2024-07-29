42 yaşında Manhattan parkurunu yüzerek tamamladı!

Dünyanın en zorlu yedi kanalının yüzerek geçildiği Okyanus Yedilisi'nde dört kanal aşan ilk ve tek Türk kadını Bengisu Avcı, bir yandan yarışırken diğer yandan kendisi gibi başarılı sporcular yetiştiriyor. İzmirli açık su yüzücüsü Bengisu Avcı'nın antrenörlüğünü yaptığı Semiha Bekil, önceki gün ABD-Manattan 20 Bridges parkurunu geçti. Bengisu Avcı daha önce aynı parkurda Murat Öz'e, Manş geçişinde ise Aysu Türkoğlu'na eşlik etmişti. Türkiye saati ile 11.45 sularında kulaç atmaya başlayan İstanbulllu Semiha'ya antrenörü Bengisu Avcı da eşlik etti. 42 yaşındaki Semiha'ya tempo ve taktik veren Bengisu, sporcusunun beslenmesini sağladı. Geçen yıl Manhattan parkurunu geçen Bengisu Avcı, bu kez sporcusuna 9 saat 52 dakika boyunca eşlik etti, zaman zaman onunla birlikte kulaç attı. Semiha Bekil, son iki saati zifiri karanlıkta yüzdüğü 48 kilometrelik parkuru gece tamamladı ve adını Türk spor tarihine yazdırdı. Manhattan parkurunu bugüne kadar ülkemizden Meryem Tangören, Kamil Resa, Vural Tandoğan, Ayşe Yasemin Bagana, Bengisu Avcı, Murat Öz, Emre Erdoğan, Yasemin Altıntaş ve Aysu Türkoğlu geçmeyi başarmıştı. Yaklaşık sekiz aydır yoğun bir antrenman dönemi geçirdiklerini belirten Bengisu Avcı, "Son iki ay kala gideceğimiz kesinleşti ve ciddi antrenman sürecine girdik. Bir hafta önce de iki Türk kadını New York'a doğru yola çıktık. Semiha çok başarılı bir performansla parkuru tamamladı. Bu parkuru yüzen 10. türk sporcu olarak gururla ismini tarihe yazdı. Dahası için çalışmaya devam edeceğiz. Semiha'yı tebrik ediyorum" dedi. Gıda takviyesi markası Sidrex'in sponsorluğunda Okyanus Yedilisi hazırlıklarına devam ettiğini de sözlerine ekleyen Bengisu Avcı, "Kendi hazırlıklarım yanında sporcularıma da hayallerine ulaşırken eşlik etmek harika bir duygu. Bu parkurda geçen yıl geçtiğimiz sene Murat Öz'e, 2022'de ise Manş geçişinde Aysu Türkoğlu'na koçluk yapmıştım. Şimdi ise Ağustos-Eylül aylarında önce sporcularım Berker Göker ve Melisa Uluarslan Manş'ı geçerken yanlarında olacağım. Başaracağımıza inancımız tam" diye konuştu.