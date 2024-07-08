Filenin Sultanları'nın olimpiyat kadrosu belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosu belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.
Başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde olimpiyatlarda mücadele edecek 12+1 kişilik A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu
Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Libero: Gizem Örge
+1 oyuncu: Beyza Arıcı
MAÇ PROGRAMI
Millilerin, Paris 2024 Olimpiyatları grup aşamasındaki maç programı da belli oldu.
İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'nin bulunduğu C Grubu'nda yer alan milli takım, 29 Temmuz, 1 ve 4 Ağustos tarihlerinde sahaya çıkacak.
Ay-yıldızlıların Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:
29 TEMMUZ:
10.00 Türkiye-Hollanda
1 AĞUSTOS:
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 AĞUSTOS:
10.00 Türkiye-İtalya