A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihte ilk kez çıktığı FIVB Milletler Ligi'nde İtalya ile kozlarını paylaşacak. 12. maçına çıkan Filenin Efeleri galibiyet arayacak. Voleybol maçının yayın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Türkiye - İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, tarihte ilk kez katıldığı Milletler Ligi'nin 12. maçında İtalya ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılyor. Peki Türkiye - Kanada voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İtalya maçı 23 Haziran Pazar günü saat 17:30'da başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR YILDIZ ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

VNL'de başarılı olarak tarihinde ilk kez olimpiyatlarda yer alamaya çalışacak milli takım kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

👉Pasörler: Arslan Ekşi, Murat Yenipazar, Arda Bostan

👉Smaçörler: Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Burutay Subaşı, Efe Bayram

👉Orta Oyuncular: Vahit Emre Savaş, Mert Matiç, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül

👉Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

👉Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar