Milli yüzücüler Paris 2024'te bir ilk peşinde!

La Defense Arena'da yapılacak ve 27 Temmuz'da başlayıp 4 Ağustos'ta tamamlanacak yüzme yarışlarında Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek.

Maraton yüzme yarışları Pont Alexandre'da, senkronize yüzme yarışları ise Aquatics Centre'da yapılacak.

Erkek ve kadınlarda 17 farklı kategoride madalyanın dağıtılacağı yüzmede, 426 erkek, 426 kadın, 852 sporcu yarışacak.

OLİMPİYATLARIN AMİRAL GEMİSİ

Yüzme, oyunlarının ilk başladığı Atina 1896 Olimpiyatları'ndan bu yana kesintisiz olarak her oyunlarda yer alan 5 branştan biri olma özelliğini taşıyor.

Oyunların hepsinde yer alan diğer branşlar ise Atletizm, Bisiklet, Cimnastik ve Eskrim.

TÜRKİYE 8 SPORCUYLA KATILACAK

Paris 2024'te Türkiye'yi yüzmede 8 sporcu temsil edecek.

Olimpiyatlarda Emir Batur Albayrak, Kuzey Tuncelli, Berkay Ömer Öğretir, Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç, Zehra Duru Bilgin ve Berke Saka madalya mücadelesi verecek.

Sporculardan Emir Batur Albayrak 1500 metre serbest stilde, Berkay Ömer Öğretir 100 metre kurbağalamada, Kuzey Tunçelli hem 800 metre serbest hem de 1500 metre serbestte, Berke Saka da 100 metre sırtüstünün yanı sıra 200 metre bireysel karışık müsabakalarında yarışacak.

Kadın sporculardan Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç ve Zehra Duru Bilgin de 4x200 metre serbest bayrak takım müsabakalarında boy gösterecek.

TÜRKİYE'NİN YÜZMEDE MADALYASI YOK

Türkiye'nin yüzme branşında olimpiyatlarda madalyası bulunmuyor.

Yarışlarda yüzme branşında erkekler ilk kez Roma 1960 Olimpiyatları'nda, kadınlar ise Atlanta 1996 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmiştir.