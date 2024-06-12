Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Tayland ile kozlarını paylaşıyor. Üçüncü tur müsabakalarında ilk maç Tayland ile oynanıyor. Filenin Sultanları parkede Tayland'ı devirmeyi hedefliyor. Türkiye - Tayland voleybol maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

A Mİlli Voleybol Takımımız, üçüncü etabındaki ilk maçında Tayland ile karşı karşıya geliyor. Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", bu etapta namağlup ilerlemek istiyor. Maç ile ilgili tüm bilgiler detayları araştırıyor. Türkiye - Tayland voleybol maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Tayland maçı 12 Haziran Pazar günü saat 12:00'de başladı. Karşılaşma TRT SPOR YILDIZ ekranlarından naklen canlı yayınlanıyor.

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

12 Haziran 2024: Türkiye-Tayland (12.00)

13 Haziran 2024: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (15.30)

15 Haziran 2024: Çin-Türkiye (15.30)

16 Haziran 2024: Türkiye-Brezilya (12.00)