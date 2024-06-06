Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan açıklamalarda bulundu.

İŞTE BİLAL ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI:

"Geleceğimizi güzelleştirmek elimizde. Köklerimizden aldığımız ilham, geleneklerimizden aldığımız zenginlik, bizlere güçlü ve aydınlık ayrındalar vadediyor."

"OYUNLARI OYNAYARAK ANALİTİK DÜŞÜNME KABİLİYETİ KAZANACAKSINIZ"

"Burada oynadığınız oyunları, izlediğiniz sporları asla unutmayın. Öğrendiğiniz oyunları okullarınızda ve sokaklarınızda güvenli bir şekilde arkadaşlarınızla oynamalısınız. Göreceksiniz ki eğlenirken birçok şey de öğrenmiş olacaksınız. Bunların temelinde de saygı, dayanışma ve neşe dolu doyasıya eğleneceğiniz bir festival olmasını bekliyorum. Genç kardeşlerim enerjinizin ne kadar güzel olduğunu biliyorum. Enerjinizi ve vaktinizi değerlendireceğiniz birçok oyun içeriği mevcut. Burada edindiğiniz tecrübeyi hayatınız boyunca icra edin, unutmayın. Göreceksiniz ki fiziksel olduğu kadar analitik düşünme becerileriniz de artacaktır."