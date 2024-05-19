Filenin Sultanları, Kadınlar Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında Fransa ile karşılaştı.
Millilerimiz mücadelede Fransa'ya setlerde 25-19, 25-16, 25-19'lik üstünlük kurdu.
Filenin Sultanları, Uluslar Ligi'ndeki 5. maçında 29 Mayıs Çarşamba günü saat 22.30'da Almanya ile karşılaşacak.
Millilerimizin Uluslar Ligi'ndeki maç fikstürü şöyle:
31 Mays
03:30
1 Haziran
21.00
Güney Kore - Türkiye
2 Haziran
23.00
ABD - Türkiye
12 Haziran
23.00
Türkiye - Tayland
15 Haziran
15.30
Çin - Türkiye
16 Haziran
12.00
Türkiye - Brezilya