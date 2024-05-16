Türkiye - Hollanda (CANLI İZLE) (FIVB Milletler Ligi)

FIVB Milletler Ligi 2. maçında Türkiye ile Hollanda karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları'nın Antalya'da Hollanda'yı konuk edeceği bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Diğer Sporlar Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2024- 21:10